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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28651782/
3 февраля 2017, 13:40 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из команды Quick-Step попросил Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировать на полгода украинца Андрея Гривко из «Астаны», ударившего его во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая». Об этом сообщает Сyclingnews.

Украинца уже сняли с Тура Дубая он принес свои извинения немецкому спринтеру но он их не принял. Увеличить
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По версии Киттеля, он несколько раз толкнул Гривко, «не отрывая рук от руля», когда велогонщики боролись за позицию. Украинец в ответ якобы ударил немецкого велогонщика. По словам Гривко, он пытался оттолкнуть напирающего соперника. Позже команда «Астана» принесла Киттелю извинения, но немец их не принял.

Затем Гривко был дисквалифицирован с «Тура Дубая», но Киттель попросил UCI отстранить украинского спортсмена от велогонок на полгода.

«Я говорил с ним после той гонки, но не буду об этом рассказывать, — сообщил Киттель. — Возможно, он должен быть дисквалифицирован на полгода. Это большое разочарование для велоспорта, его команды, спонсоров и этой гонки».

Киттель является лидером генеральной классификацию «Тура Дубая», одержав две победы на трех этапах.
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Украинского велогонщика Андрея Гривко, выступающего за команду Astana, сняли с многодневной гонки «Тур Дубая» за то, что он ударил немца Марселя Киттеля (команда Quick-Step Floors) во время третьего этапа гонки. Об этом сообщает Cyclingnews.
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