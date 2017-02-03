Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из команды
Quick-Step попросил Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировать на полгода украинца Андрея Гривко из «Астаны», ударившего его во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая». Об этом сообщает Сyclingnews.
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По версии Киттеля, он несколько раз толкнул Гривко, «не отрывая рук от руля», когда велогонщики боролись за позицию. Украинец в ответ якобы ударил немецкого велогонщика. По словам Гривко, он пытался оттолкнуть напирающего соперника. Позже команда «Астана» принесла Киттелю извинения, но немец их не принял.
Затем Гривко был дисквалифицирован с «Тура Дубая», но Киттель попросил UCI отстранить украинского спортсмена от велогонок на полгода.
«Я говорил с ним после той гонки, но не буду об этом рассказывать, — сообщил Киттель. — Возможно, он должен быть дисквалифицирован на полгода. Это большое разочарование для велоспорта, его команды, спонсоров и этой гонки».
Киттель является лидером генеральной классификацию «Тура Дубая», одержав две победы на трех этапах.
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