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3 февраля 2017, 13:06 | Летние: Велоспорт | РБК-Спорт

Украинского велогонщика сняли с «Тура Дубая» за удар лидера гонки

Украинского велогонщика Андрея Гривко, выступающего за команду Astana, сняли с многодневной гонки «Тур Дубая» за то, что он ударил немца Марселя Киттеля (команда Quick-Step Floors) во время третьего этапа гонки. Об этом сообщает Cyclingnews.

Украинского велогонщика Андрея <span class=error>Гривко</span> выступающего за команду Astana сняли с многодневной гонки Тур Дубая за то что он ударил немца Марселя <span class=error>Киттеля</span> (команда <nobr>Quick-Step</nobr> Floors) во время третьего этапа гонки. Об этом сообщает Cyclingnews. Увеличить
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По словам Киттеля, в борьбе за позицию он несколько раз толкнул украинского спортсмена, подчеркнув, что сделал это, «не отрывая рук от руля». Гривко в ответ ударил соперника.

На своей странице в Twitter Киттель написал, что не примет извинений украинского гонщика. «Это не имеет никакого отношения к велогонкам. То, что сделал Гривко, позор для нашего прекрасного спорта», — отметил спортсмен.

Гривко объяснил, что пытался оттолкнуть напирающего спортсмена. «Он хотел занять мое место, он толкался. Я попытался оттолкнуть его назад, потому что так нельзя делать. Может быть, он не понял меня, я не знаю. Выигрывать надо ногами, а не плечами», — сказал украинский велогонщик.

Команда Гривко принесла извинения немецкому спортсмену.

Киттель возглавляет генеральную классификацию «Тура Дубая». Он победил в двух из трех состоявшихся гонок.

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