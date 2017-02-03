Украинского велогонщика сняли с «Тура Дубая» за удар лидера гонки
Украинского велогонщика Андрея Гривко, выступающего за команду Astana, сняли с многодневной гонки «Тур Дубая» за то, что он ударил немца Марселя Киттеля (команда
Quick-Step Floors) во время третьего этапа гонки. Об этом сообщает Cyclingnews.
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По словам Киттеля, в борьбе за позицию он несколько раз толкнул украинского спортсмена, подчеркнув, что сделал это, «не отрывая рук от руля». Гривко в ответ ударил соперника.
На своей странице в Twitter Киттель написал, что не примет извинений украинского гонщика. «Это не имеет никакого отношения к велогонкам. То, что сделал Гривко, позор для нашего прекрасного спорта», — отметил спортсмен.
Гривко объяснил, что пытался оттолкнуть напирающего спортсмена. «Он хотел занять мое место, он толкался. Я попытался оттолкнуть его назад, потому что так нельзя делать. Может быть, он не понял меня, я не знаю. Выигрывать надо ногами, а не плечами», — сказал украинский велогонщик.
Команда Гривко принесла извинения немецкому спортсмену.
Киттель возглавляет генеральную классификацию «Тура Дубая». Он победил в двух из трех состоявшихся гонок.
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