Украинского велогонщика сняли с «Тура Дубая» за удар лидера гонки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам Киттеля, в борьбе за позицию он несколько раз толкнул украинского спортсмена, подчеркнув, что сделал это, «не отрывая рук от руля». Гривко в ответ ударил соперника.

На своей странице в Twitter Киттель написал, что не примет извинений украинского гонщика. «Это не имеет никакого отношения к велогонкам. То, что сделал Гривко, позор для нашего прекрасного спорта», — отметил спортсмен.

Гривко объяснил, что пытался оттолкнуть напирающего спортсмена. «Он хотел занять мое место, он толкался. Я попытался оттолкнуть его назад, потому что так нельзя делать. Может быть, он не понял меня, я не знаю. Выигрывать надо ногами, а не плечами», — сказал украинский велогонщик.

Команда Гривко принесла извинения немецкому спортсмену.

Киттель возглавляет генеральную классификацию «Тура Дубая». Он победил в двух из трех состоявшихся гонок.