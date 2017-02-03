Велогонщик «Газпром-Русвело» Лагутин сломал ребро и выбыл на 2−3 недели
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский гонщик команды «Газпром-Русвело» Сергей Лагутин сломал ребро при падении на втором этапе «Вуэльты Валенсии» и пропустит 2−3 недели, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе велокоманды.
«Сергей выбыл на срок 2−3 недели», — сообщили в
В прошлом сезоне Лагутин, выступавший за «Катюшу», стал победителем восьмого этапа «Вуэльты Испании». Нынешний сезон он начал в составе «Газпром-Русвело».
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