«Я ответил агрессией на агрессию». Андрей Гривко из «Астаны» рассказал, за что ударил лидера гонки

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Во время гонки Гривко ударил в лицо Киттелю. Несмотря на это, немец удержал лидерство. Представитель казахстанского клуба досрочно завершил гонку. Киттель же заявил, что гонщика «Астаны» должны дисквалифицировать на полгода.

«Я хотел бы также высказаться по поводу инцидента, который стал причиной нашего конфликта с Марселем Киттелем, — написал Гривко на своей странице в Facebook. — Я 12 лет в профессиональном велоспорте и, как и все понимаю, что это нормально, когда спринтеры жестко борются за позиции за три километра до финиша, но когда это происходит за 100 километров до финиша, тем более, в такой грубой форме и при таких погодных условиях — это действительно создает огромную опасность для гонщиков.

Так, в своей борьбе за позиции, как и подтвердил сам Киттель, он неоднократно грубо толкал плечом сначала моего товарища по команде Дмитрия Груздева, а затем и меня, создавая при этом очень нервную и опасную ситуацию, которая могла повлечь за собой не только мое падение, но и крупный завал в пелотоне.

Я ответил агрессивным действием на агрессивное действие с другой стороны. Возможно, я поддался эмоциям и такому не место в велоспорте, но в экстремальных моментах, когда речь идет о безопасности, сложно оставаться спокойным.

Такому поведению, ставящему под угрозу жизни и здоровье спортсменов, из-за своего эгоизма, я считаю, также не место в велоспорте. В пелотоне мы все равны и имеем равные права на занятые нами позиции, будь ты известный спринтер или мало кому известный неопрофи. Мы должны в равной степени уважать друг друга.

Требовать освободить место только потому что ты известный гонщик или сегодня «не в духе» — это также проявление неспортивного поведения.

После инцидента Киттель стал неоднократно в прямом смысле слова плевать в мою сторону, чему, я также считаю, не место в велоспорте.

Я могу уверить, что это не было «нападением на соперника», возникшее на пустом месте. Тем более, как заметил Киттель, мой вес составляет 70 килограммов против его 86 килограммов.

Тем не менее, я еще раз приношу свои извинения организаторам гонки, всем болельщикам, и, конечно же, своей команде за этот неприятный инцидент, повлекший мое снятие с гонки.