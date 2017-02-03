Мартин выиграл второй этап «Вуэльты Валенсии»
Немец Тони Мартин из
Katusha-Alpecin выиграл второй этап многодневной гонки «Вуэльта Валенсии».
Вторым стал голландец Пим Лигтхарт, представляющий Roompot — Nederlandse Loterij, а замкнул тройку лидеров словенец Примож Роглич из Team
Велошоссе. «Вуэльта Валенсии». 2-й этап
Аликанте — Дения. 180,6 км
1. Тони Мартин (Германия, Katusha-Alpecin) — 4.44,35.
2. Пим Лигтхарт (Нидерланды, Roompot — Nederlandse Loterij) +0,11.
3. Примож Роглич (Словения, Team LottoNL-Jumbo) +0,11.
4. Давид де ла Крус (Испания,
5. Микеле Скарпони (Италия, «Астана») +0,12.
6. Амаро Антунес (Португалия, W52-FC
7. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) +0,12.
8. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) +0,19…
18. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) +0,21…
42. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») +0,41…
50. Воут Поэльс (Нидерланды, Sky) +0,57…
60. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +0,58…
65. Александр Порсев (Россия, «Газпром-РусВело») +0,59…
87. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) +3,14…
90. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +3,48…
96. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) +5,37…
115. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») +6,03…
119. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +6,04…
135. Артем Овечкин (Россия, «Газпром-РусВело») +8,01…
140. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») +12,03…
153. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») +14,52…
175. Айдар Закарин (Россия, «Газпром-РусВело») +20,20
Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») — не финишировал.
Общий зачёт
1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) — 5.28,11.
2. Мануэль Сенни (Италия, BMC) +0.
3. Бен Эрранс (Бельгия, BMC) +0…
10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) +0,54…
12. Воут Поэльс (Нидерланды, Sky) +0,58…
29. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) +1,52…
43. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +2,29…
55. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») +3,37…
57. Александр Порсев (Россия, «Газпром-РусВело») +3,53…
64. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +4,45
65. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) +4,46…
107. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») +8,56…
118. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) +10,30…
122. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +11,52…
136. Артем Овечкин (Россия, «Газпром-РусВело») +14,57
137. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») +15,03…
147. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») +17,49…
159. Айдар Закарин (Россия, «Газпром-РусВело») +23,17.
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