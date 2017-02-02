Гонщик «Астаны», ударивший Киттеля, дисквалифицирован

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Как сообщает AFP, организаторы признали его виновным в нападении на немца Марселя Киттеля. Гривко во время гонки нанес удар в лицо Киттелю, у которого случилось рассечение. С окровавленным лицом лидер общего зачета не смог побороться за победу, которую одержал на этапе Джон Дегенкольб.

«Астана» принесла свои извинения Киттелю и команде Quick Step, не став оспаривать дисквалификацию Гривко и назвав его поведение ненадлежащим.