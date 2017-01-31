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Победителем первого этапа стал немецкий гонщик команды «Quick-Step Floors» Марсель Киттель, вторым стал голландец Дилан Гроенуэген из «LottoNl-Jumbo», третьим финишировал британец Марк Кэвендиш из «Dimension Data».



Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал новичок команды Рикардо Минали, завершивший этап с 13-м результатом, Руслан Тлеубаев финишировал 22-м, Дмитрий Груздев стал 24-м, Андрей Гривко — 29-м, Арман Камышев — 32-м, Трульс Корсет — 46-м, Жандос Бижигитов — 75-м.



«Тур Дубая». Первый этап.

Dubai — Palm Jumeirah. 181 км



1. Марсель Киттель (Германия, «Quick-Step Floors») — 4:06:33

2. Дилан Гроенуэген (Нидерланды, «LottoNl-Jumbo»)

3. Марк Кэвендиш (Великобритания, «Dimension Data»)



13. Рикардо Минали (Италия, «Астана»)

22. Руслан Тлеубаев (Казахстан, «Астана»)

24. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)

29. Андрей Гривко (Украина, «Астана»)

34. Арман Камышев (Казахстан, «Астана»)

46. Трульс Корсет (Норвегия, «Астана»)

75. Жандос Бижигитов (Казахстан, «Астана»).