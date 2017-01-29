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29 января 2017, 8:54 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Немецкий велогонщик Никиас Арндт победил на Cadel Evans Great Ocean Road Race

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Немец Никиас Арндт из велокоманды Sunweb выиграл однодневную гонку Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race, которая проходила в Австралии.

Арндт проехал 173,9 км за 4 часа 19 минут 15 секунд. Второе место занял австралиец Саймон Герранс (Orica-Scott), третье — австралиец Кэмерон Мейер (Cycling Australia), четвертое — колумбиец Джонатан Рестрепо (Katusha Alpecin).

Лучший из представителей российской команды «Газпром-Русвело» Павел Брутт показал 34-й результат.
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