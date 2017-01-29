Немецкий велогонщик Никиас Арндт победил на Cadel Evans Great Ocean Road Race
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Немец Никиас Арндт из велокоманды Sunweb выиграл однодневную гонку Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Road Race, которая проходила в Австралии.
Арндт проехал 173,9 км за 4 часа 19 минут 15 секунд. Второе место занял австралиец Саймон Герранс (Orica-Scott), третье — австралиец Кэмерон Мейер (Cycling Australia), четвертое — колумбиец Джонатан Рестрепо (Katusha Alpecin).
Лучший из представителей российской команды «Газпром-Русвело» Павел Брутт показал 34-й результат.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter