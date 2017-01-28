«Астана» объявила состав на «Вуэльту Валенсии»
Команда Мирового Тура «Астана» готовится принять участие в многодневной гонке Европейского тура «Вуэльта Валенсийского Сообщества» («Вуэльта Валенсии»), которая пройдет в период с 1 по 5 февраля в Испании.
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Состав команды: Пельо Бильбао, Дарио Катальдо, Сергей Чернецкий, Якоб Фульсанг, Бахтияр Кожатаев, Микеле Скарпони, Никита Стальнов и Андрей Зейц.
Спортивные директора: Дмитрий Седун и Бруно Ченьялта.
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