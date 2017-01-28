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28 января 2017, 17:58 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

«Астана» объявила состав на «Вуэльту Валенсии»

Команда Мирового Тура «Астана» готовится принять участие в многодневной гонке Европейского тура «Вуэльта Валенсийского Сообщества» («Вуэльта Валенсии»), которая пройдет в период с 1 по 5 февраля в Испании.

Команда Мирового Тура <span class=error>Астана</span> готовится принять участие в многодневной гонке Европейского тура <span class=error>Вуэльта</span> Валенсийского Сообщества (<span class=error>Вуэльта</span> Валенсии) которая пройдет в период с 1 по 5 февраля в Испании. Увеличить
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Состав команды: Пельо Бильбао, Дарио Катальдо, Сергей Чернецкий, Якоб Фульсанг, Бахтияр Кожатаев, Микеле Скарпони, Никита Стальнов и Андрей Зейц.

Спортивные директора: Дмитрий Седун и Бруно Ченьялта.

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