Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28573608/
27 января 2017, 13:36 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Гавирия выиграл четвёртый этап велогонки «Вуэльта Сан-Хуана»

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия стал победителем четвёртого этапа многодневки «Вуэльта Сан-Хуана» протяжённостью 160,5 км. Лидером генеральной классификации является литовец Рамунас Навардаускас из Bahrain Merida.

Велоспорт. «Вуэльта Сан-Хуана». Четвёртый этап. 160,5 км
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) — 3.34,44.
2. Элиа Вивиани (Италия) — то же время.
3. Никола Руффони (Италия, Bardiani — CSF).

Генеральная классификация
1. Рамунас Навардаускас (Литва, Bahrain Merida) — 9:57.11.
2. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) — 0.03.
3. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) — 0.07.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Абрамян: Первые российские велогонки в календаре запланированы на март в Сочи и Крыму

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Первые российские велогонки национального календаря 2017 года запланированы на март в Сочи и в Крыму, заявил старший тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России