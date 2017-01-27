Абрамян: Первые российские велогонки в календаре запланированы на март в Сочи и Крыму

Абрамян был утвержден в должности старшего тренера команды в конце 2016 года.

«Всероссийские соревнования в групповой гонке запланированы в Сочи на 5 марта, они и откроют календарь, на 11 марта у нас стоит в плане юниорская гонка в Крыму», — сообщил Абрамян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Международный старт в российском календаре на сезон-2017 один — многодневка «Пять колец Москвы».