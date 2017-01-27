Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28572406/
27 января 2017, 11:45 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Абрамян: Первые российские велогонки в календаре запланированы на март в Сочи и Крыму

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Первые российские велогонки национального календаря 2017 года запланированы на март в Сочи и в Крыму, заявил старший тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

Абрамян был утвержден в должности старшего тренера команды в конце 2016 года.

«Всероссийские соревнования в групповой гонке запланированы в Сочи на 5 марта, они и откроют календарь, на 11 марта у нас стоит в плане юниорская гонка в Крыму», — сообщил Абрамян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Международный старт в российском календаре на сезон-2017 один — многодневка «Пять колец Москвы».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя