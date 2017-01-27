Абрамян: Первые российские велогонки в календаре запланированы на март в Сочи и Крыму
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Первые российские велогонки национального календаря 2017 года запланированы на март в Сочи и в Крыму, заявил старший тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.
Абрамян был утвержден в должности старшего тренера команды в конце 2016 года.
«Всероссийские соревнования в групповой гонке запланированы в Сочи на 5 марта, они и откроют календарь, на 11 марта у нас стоит в плане юниорская гонка в Крыму», — сообщил Абрамян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Международный старт в российском календаре на сезон-2017 один — многодневка «Пять колец Москвы».
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