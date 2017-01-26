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26 января 2017, 20:22 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

В Астану на чемпионат Казахстана съехались свыше 200 велосипедистов

На велотреке «Сарыарка» сегодня выявляли лучших велосипедистов Казахстана.

На велотреке <span class=error>Сарыарка</span> сегодня выявляли лучших велосипедистов Казахстана. Увеличить
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На зимний чемпионат страны съехались свыше 200 спортсменов из 12 регионов. Состязания продлятся четыре дня. В этом году участие приняли и гонщики из соседней России.

Отметим, что лучшие из числа казахстанцев попадут в национальную сборную республики и получат возможность испытать свои силы на международных первенствах. Потому на велотреке сегодня развернулась настоящая борьба за звание сильнейших.

По словам организаторов, чемпионат собрал рекордное число спортсменов.

Марат Сатыбалдиев, советник президента Федерации велоспорта РК:
— Мы отбираем сборную, которая поедет на чемпионат. Буквально с 3 февраля мы вылетаем в Индию, в Дели на чемпионат Азии, чтобы отобрать сильнейшего. Затем у нас блок из двух Кубков мира, которые пройдут в Америке и Колумбии, город Кали.

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