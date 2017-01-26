Гонка «Трофео Порререс, Феланич, Сес Салинес, Кампос», входящая в состав «Челлендж Мальорка», закончилась победой Грайпеля в спринте из большой группы, вторым стал бельгиец Йонас ван Генехтен из Cofidis, Solutions Crédits, третьим — британец Даниэль Маклэй из Fortuneo — Vital Concept.

Эта гонка стала первой в европейской части сезона-2017 для российской команды «Газпром-Русвело», гонщик которой Александр Порсев финишировал 7-м.

Сезон российская команда открыла в четверг критериумом в австралийском Мельбурне, который выиграл ирландец Сэм Беннетт из Bora — Hansgrohe, вторым стал голландец Данни ван Поппел (Sky), третьим — австралиец Скотт Сандерленд (IsoWhey Sports SwissWellness). Лучшим из российской команды был россиянин Иван Савицкий (17-е место).