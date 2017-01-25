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25 января 2017, 20:38 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Велокоманда «Астана» назвала состав на «Дубай Тур»

Гонщики «Астаны» примут участие в многодневной гонке из календаря UCI Asia Tour «Дубай Тур», сообщается на сайте казахстанской велокоманды.

Гонка пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 31 января по 4 февраля.

Состав «Астаны» на «Дубай Тур» выглядит следующим образом: Жандос Бижигитов, Лауренс Де Вриз, Андрей Гривко, Дмитрий Груздев, Арман Камышев, Трульс Корсет, Риккардо Минали и Руслан Тлеубаев.

Спортивные директоры: Александр Шефер и Сергей Яковлев.

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