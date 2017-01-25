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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28552091/
25 января 2017, 19:50 | Летние: Велоспорт | Спорт-Экспресс

Наиро Кинтана: Хочу выиграть «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» в этом году

Победитель «Джиро д’Италия» и призер «Тур де Франс» Наиро Кинтана рассчитывает на победу в этих гонках в нынешнем году. Колумбиец отметил, что не будет жертвовать одной из этих веломногодневок ради другой.

— Мы приняли решение выступить на обеих гонках, — цитирует AFP Кинтану. — «Джиро» исполняется сто лет, поэтому гонка будет важна. А «Тур де Франс» всегда у нас в приоритете. Надеюсь, на сто процентов выложусь в обеих многодневках. Этот вызов очень мотивирует мою команду. Если все получится, это будет большой подвиг. Постараемся использовать опыт прошлых лет и готовиться спокойно, без рывков, чтобы сохранить форму.
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