Наиро Кинтана: Хочу выиграть «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» в этом году
Победитель «Джиро д’Италия» и призер «Тур де Франс» Наиро Кинтана рассчитывает на победу в этих гонках в нынешнем году. Колумбиец отметил, что не будет жертвовать одной из этих веломногодневок ради другой.
— Мы приняли решение выступить на обеих гонках, — цитирует AFP Кинтану. — «Джиро» исполняется сто лет, поэтому гонка будет важна. А «Тур де Франс» всегда у нас в приоритете. Надеюсь, на сто процентов выложусь в обеих многодневках. Этот вызов очень мотивирует мою команду. Если все получится, это будет большой подвиг. Постараемся использовать опыт прошлых лет и готовиться спокойно, без рывков, чтобы сохранить форму.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter