Наиро Кинтана: Хочу выиграть «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» в этом году

— Мы приняли решение выступить на обеих гонках, — цитирует AFP Кинтану. — «Джиро» исполняется сто лет, поэтому гонка будет важна. А «Тур де Франс» всегда у нас в приоритете. Надеюсь, на сто процентов выложусь в обеих многодневках. Этот вызов очень мотивирует мою команду. Если все получится, это будет большой подвиг. Постараемся использовать опыт прошлых лет и готовиться спокойно, без рывков, чтобы сохранить форму.