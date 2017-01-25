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25 января 2017, 10:01 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Проконтинентальная команда «Газпром-Русвело» получила wild card на «Тур Абу-Даби»

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Российская проконтинентальная команда «Газпром-Русвело» получила wild card на гонку Мирового тура «Тур Абу-Даби», сообщается в релизе организаторов гонки.

«Тур Абу-Даби» пройдет с 23 по 26 февраля, каждая команда будет состоять из восьми велогонщиков.

Ранее «Газпром-Русвело» получила wild card для участия в «Джиро д’Италия"-2017 (пройдет 5—28 мая и станет сотой в истории супермногодневки).
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