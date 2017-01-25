Проконтинентальная команда «Газпром-Русвело» получила wild card на «Тур Абу-Даби»
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Российская проконтинентальная команда «Газпром-Русвело» получила wild card на гонку Мирового тура «Тур Абу-Даби», сообщается в релизе организаторов гонки.
«Тур Абу-Даби» пройдет с 23 по 26 февраля, каждая команда будет состоять из восьми велогонщиков.
Ранее «Газпром-Русвело» получила wild card для участия в «Джиро д’Италия"-2017 (пройдет
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