Проконтинентальная команда «Газпром-Русвело» получила wild card на «Тур Абу-Даби»

«Тур Абу-Даби» пройдет с 23 по 26 февраля, каждая команда будет состоять из восьми велогонщиков.

Ранее «Газпром-Русвело» получила wild card для участия в «Джиро д’Италия"-2017 (пройдет 5—28 мая и станет сотой в истории супермногодневки).