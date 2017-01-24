Гавирия выиграл первый этап велогонки «Вуэльта Сан-Хуана»
Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия, представляющий команду
Quick-Step Floors, стал победителем первого этапа многодневки «Вуэльта Сан-Хуана» в Аргентине.
Соревнования завершатся 29 января.
Велоспорт. «Вуэльта Сан-Хуана». Первый этап. 142,5 км.
1. Фернандо Гавирия (Колумбия,
2. Элиа Вивиани (Италия) — то же время.
3. Николас Марини (Италия,
4. Маттео Малучелли (Италия, Androni Giocattoli-Sidermec).
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida).
6. Том Боонен (Бельгия,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter