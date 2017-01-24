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24 января 2017, 12:18 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Гавирия выиграл первый этап велогонки «Вуэльта Сан-Хуана»

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия, представляющий команду Quick-Step Floors, стал победителем первого этапа многодневки «Вуэльта Сан-Хуана» в Аргентине.

Соревнования завершатся 29 января.

Велоспорт. «Вуэльта Сан-Хуана». Первый этап. 142,5 км. Сан-Хуан, Аргентина
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) — 3.07,44.
2. Элиа Вивиани (Италия) — то же время.
3. Николас Марини (Италия, Nippo-Vini Fantini).
4. Маттео Малучелли (Италия, Androni Giocattoli-Sidermec).
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida).
6. Том Боонен (Бельгия, Quick-Step Floors).
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