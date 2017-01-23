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23 января 2017, 18:34 | Летние: Велоспорт | «Газета.Ру»

Украинский велогонщик Грабовский скончался от сердечного приступа в 32 года

Украинский велогонщик Дмитрий Грабовский скончался в 32 года от сердечного приступа.

«Я не знаю, как такое может быть… Дмитрий Грабовский скончался от сердечного приступа. Не знаю деталей, не знаю, что сказать. Разбудите меня кто нибудь», — сообщил в своем фейсбуке спортсмен Юрий Левинзон.

На юношеском уровне Грабовский дважды выигрывал чемпионат Европы на треке, а в 2005 году стал чемпионом мира среди молодежи на шоссе в раздельных гонках.

В 2007 году украинец попал в аварию и травмировал спину, после чего завершил карьеру.

В последние годы спортсмен проживал и тренировался в Израиле. Как отмечали СМИ, Грабовский имел проблемы с алкоголем.

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