Украинский велогонщик скоропостижно ушел из жизни в 31 год

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Российский шоссейный гонщик Юрий Левинзон на своей странице в Facebook сообщил о смерти уроженца Симферополя Дмитрия Грабовского в результате сердечного приступа. Украинскому велогонщику был 31 год.

В 2002 году Грабовский стал чемпионом Европы в командном преследовании, где они вместе с партнерами обошли немцев на 0,09 секунды. Через год он выиграл этот титул уже в скрэтче. В том же сезоне Дмитрий стал призером мировых юниорских чемпионатов в гонке по очкам и разделке. В 2004 год он стал чемпионом Европы в командном преследовании, на этот раз среди «андеров».

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В следующем году Грабовский выиграл разделку молодежного чемпионата Европы. Осенью он уступил только Михаилу Игнатьеву в молодежной разделке чемпионата мира и выиграл менее подходящую ему групповую гонку. В 2006 году Дмитрий проехал десятки итальянских шоссейных велогонок, где зачастую добирался до подиума. На Джиро делле Реджони он выиграл 3 этапа и общий зачет, а на Джиробио уступил всего 5 секунд победителю, Дарио Катальдо. Грабовский также защитил молодежный титул чемпиона Европы.