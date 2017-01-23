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23 января 2017, 14:52 | Летние: Велоспорт | Telegraf.com.ua

Украинский велогонщик скоропостижно ушел из жизни в 31 год

Украинский велогонщик Дмитрий Грабовский скоропостижно скончался в результате сердечного приступа.

Украинский велогонщик Дмитрий Грабовский скоропостижно скончался в результате сердечного приступа. Увеличить
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Российский шоссейный гонщик Юрий Левинзон на своей странице в Facebook сообщил о смерти уроженца Симферополя Дмитрия Грабовского в результате сердечного приступа. Украинскому велогонщику был 31 год.

В 2002 году Грабовский стал чемпионом Европы в командном преследовании, где они вместе с партнерами обошли немцев на 0,09 секунды. Через год он выиграл этот титул уже в скрэтче. В том же сезоне Дмитрий стал призером мировых юниорских чемпионатов в гонке по очкам и разделке. В 2004 год он стал чемпионом Европы в командном преследовании, на этот раз среди «андеров».

В следующем году Грабовский выиграл разделку молодежного чемпионата Европы. Осенью он уступил только Михаилу Игнатьеву в молодежной разделке чемпионата мира и выиграл менее подходящую ему групповую гонку. В 2006 году Дмитрий проехал десятки итальянских шоссейных велогонок, где зачастую добирался до подиума. На Джиро делле Реджони он выиграл 3 этапа и общий зачет, а на Джиробио уступил всего 5 секунд победителю, Дарио Катальдо. Грабовский также защитил молодежный титул чемпиона Европы.

В 2007-м году Грабовский подписал контракт с Quick Step-Innergetic, но за два год, а в бельгийской команде записал себе в актив лишь подиум украинского чемпионата. Дальнейшим неудачам в карьере способствовала травма спины в результате ДТП, а также чрезмерное употребление алкоголя. В последнее время гонщик проживал с родителями в Израиле и продолжал тренировки.

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