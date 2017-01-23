Велогонщик Ричи Порт после «Тур Даун Андер» возглавил рейтинг UCI

Порт стал первым в общем зачете веломногодневки «Тур Даун Андер», которая завершилась в воскресенье. В рейтинге UCI австралиец с 660 очками занимает первое место. Вторым идет колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott) — 420 баллов. Третьим — еще один австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe) — 325 очков.

В командном зачете лидирует BMC — 845 очков. Второе место занимает австралийская Orica-Scott — 690, третье — немецкая Bora-Hansgrohe (410).