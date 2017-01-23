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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28515502/
23 января 2017, 8:14 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Ричи Порт после «Тур Даун Андер» возглавил рейтинг UCI

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Австралийский велогонщик Ричи Порт из американской команды BMC занимает первое место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) сезона-2017, сообщается на официальном сайте организации.

Порт стал первым в общем зачете веломногодневки «Тур Даун Андер», которая завершилась в воскресенье. В рейтинге UCI австралиец с 660 очками занимает первое место. Вторым идет колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott) — 420 баллов. Третьим — еще один австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe) — 325 очков.

В командном зачете лидирует BMC — 845 очков. Второе место занимает австралийская Orica-Scott — 690, третье — немецкая Bora-Hansgrohe (410).
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