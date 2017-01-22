Санчес стал 16-м по итогам «Тур Даун Андер»
Австралийский велогонщик команды «Orica-Scott» Калеб Эван стал победителем шестого, заключительного этапа веломногодневки «Тур Даун Андер-2017», сообщает Sports.kz.
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Второе место занял словак Петер Саган («Bora-Hansgrohe»), тройку замкнул словенец Марко Кумп («UAE Abu Dhabi»).
Датчанин Матти Брешель из «Астаны» финишировал 24-м.
В общем зачете победил австралиец Ричи Порт (ВМС), колумбиец Эстебан Чавес («Orica-Scott») стал вторым, еще один австралиец Джей Маккарти («Bora-Hansgrohe») — третьим.
Лучший из «Астаны» — испанец Луис Леон Санчес — 16-е место.
«Тур Даун Андер». Шестой этап
Аделаида, 90 км
1. Калеб Эван (Австралия, «Orica-Scott») — 1:55:28
2. Петер Саган (Словакия, «Bora-Hansgrohe»)
3. Марко Кумп (Словения, «UAE Abu Dhabi»)
24. Матти Брешель (Дания, «Астана»)
37. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
39. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана»)
92. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана») — +0:11
103. Артем Захаров (Казахстан, «Астана») — +0:17
109. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +0:26
115. Лоренс де Вриз (Бельгия, «Астана») — 0:56.
Общий зачет
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) — 19:55:49
2. Эстебан Чавес (Колумбия, «Orica-Scott») — +0:48
3. Джей Маккарти (Австралия, «Bora-Hansgrohe») — +0:51
16. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +1:19
64. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +9:22
69. Артем Захаров (Казахстан, «Астана») — +10:18
85. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана») — +14:31
111. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») — +26:38
116. Матти Брешель (Дания, «Астана») — +28:09
131. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +46:55.
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