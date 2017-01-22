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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28509099/
22 января 2017, 10:53 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Австралиец Ричи Порт стал победителем веломногодневки «Тур Даун Андер»

Австралийский велогонщик Ричи Порт из команды BMC одержал победу в общем зачете веломногодневки Мирового тура «Тур Даун Андер», проходившей в Австралии.

Заключительный шестой этап прошел в воскресенье. Победу в нем одержал еще один представитель Австралии Калеб Эван из команды Orica-Scott, преодолевший 90 километров за 1 час 55 минут 28 секунд. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe). Третьим — словенец Марко Кумп (UAE Abu Dhabi).

Победу в общем зачете одержал Порт. Он опередил ближайшего преследователя колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott) на 48 секунд. Третьим стал австралиец Джей Маккарти (Bora — Hansgrohe; +51 секунда).
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