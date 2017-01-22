Австралиец Ричи Порт стал победителем веломногодневки «Тур Даун Андер»
Австралийский велогонщик Ричи Порт из команды BMC одержал победу в общем зачете веломногодневки Мирового тура «Тур Даун Андер», проходившей в Австралии.
Заключительный шестой этап прошел в воскресенье. Победу в нем одержал еще один представитель Австралии Калеб Эван из команды
Победу в общем зачете одержал Порт. Он опередил ближайшего преследователя колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott) на 48 секунд. Третьим стал австралиец Джей Маккарти (Bora — Hansgrohe; +51 секунда).
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