Австралиец Ричи Порт стал победителем веломногодневки «Тур Даун Андер»

Заключительный шестой этап прошел в воскресенье. Победу в нем одержал еще один представитель Австралии Калеб Эван из команды Orica-Scott, преодолевший 90 километров за 1 час 55 минут 28 секунд. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe). Третьим — словенец Марко Кумп (UAE Abu Dhabi).

Победу в общем зачете одержал Порт. Он опередил ближайшего преследователя колумбийца Эстебана Чавеса (Orica-Scott) на 48 секунд. Третьим стал австралиец Джей Маккарти (Bora — Hansgrohe; +51 секунда).