Сборная РФ по велоспорту-ВМХ начнет международный сезон на Кубке Европы
Сборная России по
велоспорту-ВМХ начнет международный сезон этапами Кубка Европы в Нидерландах и Бельгии, заявил главный тренер команды Павел Костюков.
Кубок Европы стартует в бельгийском Золдере (
«У нас уже сейчас идет трековый сбор, все лидеры у нас в строю. Главная цель в этом сезоне для нас — чемпионат мира, а сам международный сезон начнем с этапов Кубка Европы в Голландии и Бельгии, затем уже начнутся этапы Кубка мира», — сказал Костюков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Первые этапы Кубка мира пройдут также в Бельгии и Нидерландах — в голландском Папендале (
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