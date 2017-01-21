Сборная РФ по велоспорту-ВМХ начнет международный сезон на Кубке Европы

Кубок Европы стартует в бельгийском Золдере ( 1—2 апреля ), затем гонщики выступят в голландском Эрпе ( 29—30 апреля ).

«У нас уже сейчас идет трековый сбор, все лидеры у нас в строю. Главная цель в этом сезоне для нас — чемпионат мира, а сам международный сезон начнем с этапов Кубка Европы в Голландии и Бельгии, затем уже начнутся этапы Кубка мира», — сказал Костюков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».