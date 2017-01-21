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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28505745/
21 января 2017, 16:25 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Сборная РФ по велоспорту-ВМХ начнет международный сезон на Кубке Европы

Сборная России по велоспорту-ВМХ начнет международный сезон этапами Кубка Европы в Нидерландах и Бельгии, заявил главный тренер команды Павел Костюков.

Кубок Европы стартует в бельгийском Золдере (1—2 апреля), затем гонщики выступят в голландском Эрпе (29—30 апреля).

«У нас уже сейчас идет трековый сбор, все лидеры у нас в строю. Главная цель в этом сезоне для нас — чемпионат мира, а сам международный сезон начнем с этапов Кубка Европы в Голландии и Бельгии, затем уже начнутся этапы Кубка мира», — сказал Костюков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Первые этапы Кубка мира пройдут также в Бельгии и Нидерландах — в голландском Папендале (6—7 мая) и в бельгийском Хейсдене-Золдере (13—14 мая).
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