Сборная России по маунтинбайку начнет постолимпийский сезон в Чехии
Старший тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин заявил, что команда начнет международную часть сезона в Чехии.
Крутилин был утвержден старшим тренером сборной России в конце 2016 года.
«Первый крупный международный старт в 2017 году у нас запланирован в Нове Место — это этап Кубка мира. Потом будет Альбштадт. Планируется выезд одним блоком. Если финансы позволят, мы захватим
Этап Кубка мира в Нове Место пройдет
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