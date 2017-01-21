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21 января 2017, 14:45 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Сборная России по маунтинбайку начнет постолимпийский сезон в Чехии

Старший тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин заявил, что команда начнет международную часть сезона в Чехии.

Крутилин был утвержден старшим тренером сборной России в конце 2016 года.

«Первый крупный международный старт в 2017 году у нас запланирован в Нове Место — это этап Кубка мира. Потом будет Альбштадт. Планируется выезд одним блоком. Если финансы позволят, мы захватим какие-то гонки в Чехии перед самим этапом и, возможно, те гонки, что будут рядом по логистике после Альбштадта», — сообщил Крутилин для блога о велоспорте на сайте агентства «Р-Спорт».

Этап Кубка мира в Нове Место пройдет 20—21 мая, этап в Альбштадте 27—28 мая.
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