Сборная России по маунтинбайку начнет постолимпийский сезон в Чехии

Крутилин был утвержден старшим тренером сборной России в конце 2016 года.

«Первый крупный международный старт в 2017 году у нас запланирован в Нове Место — это этап Кубка мира. Потом будет Альбштадт. Планируется выезд одним блоком. Если финансы позволят, мы захватим какие-то гонки в Чехии перед самим этапом и, возможно, те гонки, что будут рядом по логистике после Альбштадта», — сообщил Крутилин для блога о велоспорте на сайте агентства «Р-Спорт».