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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28503068/
21 января 2017, 9:05 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Австралиец Ричи Порт победил на пятом этапе велогонки «Тур Даун Андер»

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Австралийский велогонщик Ричи Порт из команды BMC выиграл пятый этап гонки Мирового тура «Тур Даун Андер», проходящей в Австралии.

В субботу Порт стал первым на пятом этапе со временем 3 часа 40 минут 13 секунд. Второе место занял австралиец Нэтан Хаас (Dimension Data), третье — колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott).

В генеральной классификации лидирует Порт, опережая ближайшего преследователя — Чавеса — на 48 секунд. Третьим идет Хаас (+0,51).

Заключительный шестой этап гонки состоится в воскресенье. Его протяженность составит 90 километров.
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