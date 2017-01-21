Австралиец Ричи Порт победил на пятом этапе велогонки «Тур Даун Андер»

В субботу Порт стал первым на пятом этапе со временем 3 часа 40 минут 13 секунд. Второе место занял австралиец Нэтан Хаас (Dimension Data), третье — колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott).

В генеральной классификации лидирует Порт, опережая ближайшего преследователя — Чавеса — на 48 секунд. Третьим идет Хаас (+0,51).

Заключительный шестой этап гонки состоится в воскресенье. Его протяженность составит 90 километров.