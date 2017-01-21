Австралиец Ричи Порт победил на пятом этапе велогонки «Тур Даун Андер»
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Австралийский велогонщик Ричи Порт из команды BMC выиграл пятый этап гонки Мирового тура «Тур Даун Андер», проходящей в Австралии.
В субботу Порт стал первым на пятом этапе со временем 3 часа 40 минут 13 секунд. Второе место занял австралиец Нэтан Хаас (Dimension Data), третье — колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott).
В генеральной классификации лидирует Порт, опережая ближайшего преследователя — Чавеса — на 48 секунд. Третьим идет Хаас (+0,51).
Заключительный шестой этап гонки состоится в воскресенье. Его протяженность составит 90 километров.
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