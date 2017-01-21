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21 января 2017, 8:53 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Санчес выбыл из первой десятки генерального зачета «Тура Даун Андер» после пятого этапа

Австралийский велогонщик команды ВМС Ричи Порт стал победителем пятого этапа веломногодневки «Тур Даун Андер-2017», сообщает Sports.kz.

Австралийский велогонщик команды <span class=error>ВМС</span> <span class=error>Ричи</span> Порт стал победителем пятого этапа веломногодневки Тур <span class=error>Даун</span> <span class=error>Андер</span>-2017 сообщает Sports.kz. Увеличить
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Вторым на отрезке финишную черту пересек его соотечественник Нейтан Хаас («Dimension Data»), третье место занял колумбиец Эстебан Чавес («Orica-Scott»).

Испанец Луис Леон Санчес из «Астаны» завершил этап 19-м, сместившись на 16-ю строчку общего зачета.

«Тур Даун Андер». Пятый этап
Макларен Вейл — Виллунга Хилл, 151,5 км.

1. Ричи Порт (Австралия, BMC) — 3:40:13
2. Нейтан Хаас (Австралия, «Dimension Data») — +0:20
3. Эстебан Чавес (Колумбия, «Orica-Scott»).

19. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:40
47. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана») — +2:25
84. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») — +6:58
88. Артем Захаров (Казахстан, «Астана») — +7:20
91. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +7:41
124. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +18:26
126. Матти Брешель (Дания, «Астана»).

Общий зачет
1. Ричи Порт (Австралия, BMC) — 18:00:21
2. Эстебан Чавес (Колумбия, «Orica-Scott») — +0:48
3. Нейтан Хаас (Австралия, «Dimension Data») — +0:51.

16. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +1:19
65. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +9:22
68. Артем Захаров (Казахстан, «Астана») — +10:01
85. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана») — +14:20
110. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») — +25:42
117. Матти Брешель (Дания, «Астана») — +28:09
131. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +46:29.

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