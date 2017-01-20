Спринтеры будут готовиться к ЧМ по велотреку в Австралии
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец заявил, что российские спринтеры проведут в Австралии заключительный этап подготовки перед чемпионатом мира.
Чемпионат мира пройдет в Гонконге
«Надеемся, что спринтерское направление — последний этап подготовки к чемпионату мира — пройдет в Австралии, уже оттуда они прилетят и адаптироваться будет легче. Что касается темповиков, там есть гонки в Китае, мы ждем ответа от организаторов», — сказал Ковпанец корреспонденту агентства «Р-Спорт».
На данный момент лидеры мужской спринтерской группы Денис Дмитриев и Павел Якушевский находятся на сборе в США, к которому присоединилась многократная чемпионка мира, призер Олимпийских игр Анастасия Войнова. «Настя у нас титулованная спортсменка, сейчас хочет попробовать себя в тренировочном процессе с ведущими спринтерами мира, в том числе и с Дмитриевым. В начале олимпийского цикла это нормально, тренер Владимир Кирильцев понимает это. С ней работает
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