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20 января 2017, 19:15 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Спринтеры будут готовиться к ЧМ по велотреку в Австралии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец заявил, что российские спринтеры проведут в Австралии заключительный этап подготовки перед чемпионатом мира.

Чемпионат мира пройдет в Гонконге 12—16 апреля.

«Надеемся, что спринтерское направление — последний этап подготовки к чемпионату мира — пройдет в Австралии, уже оттуда они прилетят и адаптироваться будет легче. Что касается темповиков, там есть гонки в Китае, мы ждем ответа от организаторов», — сказал Ковпанец корреспонденту агентства «Р-Спорт».

На данный момент лидеры мужской спринтерской группы Денис Дмитриев и Павел Якушевский находятся на сборе в США, к которому присоединилась многократная чемпионка мира, призер Олимпийских игр Анастасия Войнова. «Настя у нас титулованная спортсменка, сейчас хочет попробовать себя в тренировочном процессе с ведущими спринтерами мира, в том числе и с Дмитриевым. В начале олимпийского цикла это нормально, тренер Владимир Кирильцев понимает это. С ней работает спарринг-партнером Александр Шарапов, будет ей помогать в решении технических, тактических задач, в тренировочном процессе», — добавил Ковпанец.
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Тренер: Призеры ОИ, Якушевский и Евтушенко обеспечили себе участие в ЧМ по велотреку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призеры Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Денис Дмитриев, а также чемпион Европы Павел Якушевский и Александр Евтушенко уже обеспечили себе участие в чемпионате мира-2017, сообщил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.
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