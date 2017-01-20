Спринтеры будут готовиться к ЧМ по велотреку в Австралии

Чемпионат мира пройдет в Гонконге 12—16 апреля .

«Надеемся, что спринтерское направление — последний этап подготовки к чемпионату мира — пройдет в Австралии, уже оттуда они прилетят и адаптироваться будет легче. Что касается темповиков, там есть гонки в Китае, мы ждем ответа от организаторов», — сказал Ковпанец корреспонденту агентства «Р-Спорт».