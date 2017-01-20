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20 января 2017, 14:41 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Тренер: Призеры ОИ, Якушевский и Евтушенко обеспечили себе участие в ЧМ по велотреку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призеры Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Денис Дмитриев, а также чемпион Европы Павел Якушевский и Александр Евтушенко уже обеспечили себе участие в чемпионате мира-2017, сообщил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира пройдет в Гонконге 12—16 апреля.

«Это в первую очередь Войнова, Дмитриев, Якушевский, Шмелева, я думаю, что это также будет (Татьяна) Киселева и Евтушенко в индивидуальной гонке», — сказал Ковпанец корреспонденту агентства «Р-Спорт», отвечая на вопрос, кто досрочно обеспечил себе участие в турнире.

«Полностью состав мы определим по итогам выступления на заключительных двух этапах Кубка мира», — добавил он.

Ближайший этап Кубка мира пройдет в Кали (Колумбия) 17—19 февраля, а 25—26 февраля состоится заключительный этап турнира в Лос-Анджелесе (США).
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