Тренер: Призеры ОИ, Якушевский и Евтушенко обеспечили себе участие в ЧМ по велотреку
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призеры Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Денис Дмитриев, а также чемпион Европы Павел Якушевский и Александр Евтушенко уже обеспечили себе участие в чемпионате мира-2017, сообщил главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.
Чемпионат мира пройдет в Гонконге
«Это в первую очередь Войнова, Дмитриев, Якушевский, Шмелева, я думаю, что это также будет (Татьяна) Киселева и Евтушенко в индивидуальной гонке», — сказал Ковпанец корреспонденту агентства «Р-Спорт», отвечая на вопрос, кто досрочно обеспечил себе участие в турнире.
«Полностью состав мы определим по итогам выступления на заключительных двух этапах Кубка мира», — добавил он.
Ближайший этап Кубка мира пройдет в Кали (Колумбия)
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