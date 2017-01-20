Тренер: Призеры ОИ, Якушевский и Евтушенко обеспечили себе участие в ЧМ по велотреку

Чемпионат мира пройдет в Гонконге 12—16 апреля .

«Это в первую очередь Войнова, Дмитриев, Якушевский, Шмелева, я думаю, что это также будет (Татьяна) Киселева и Евтушенко в индивидуальной гонке», — сказал Ковпанец корреспонденту агентства «Р-Спорт», отвечая на вопрос, кто досрочно обеспечил себе участие в турнире.

«Полностью состав мы определим по итогам выступления на заключительных двух этапах Кубка мира», — добавил он.