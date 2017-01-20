Чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2017 году пройдет в Воронеже
Воронеж принимал всероссийские соревнования в
августе-сентябре 2013 года: в городе прошли Чемпионат и Первенство России.
Чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2017 году пройдет в Воронеже, сообщил «Р-спорт» со ссылкой на президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова в четверг, 19 января. Город уже принимал всероссийские соревнования, отметил специалист.
В 2016 году чемпионат России по велоспорту на шоссе прошел в Севастополе. По словам Екимова, Воронеж уже утвержден графиком соревнований.
— Регион этот велосипедный, чемпионат России мы там проводили, так что все там прекрасно, трасса хорошая, хорошее городское кольцо, — процитировало Екимова издание.
Воронеж принимал всероссийские соревнования в
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