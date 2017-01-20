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20 января 2017, 11:36 | Летние: Велоспорт | РИА "Воронеж"

Чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2017 году пройдет в Воронеже

Воронеж принимал всероссийские соревнования в августе-сентябре 2013 года: в городе прошли Чемпионат и Первенство России.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2017 году пройдет в Воронеже, сообщил «Р-спорт» со ссылкой на президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова в четверг, 19 января. Город уже принимал всероссийские соревнования, отметил специалист.

В 2016 году чемпионат России по велоспорту на шоссе прошел в Севастополе. По словам Екимова, Воронеж уже утвержден графиком соревнований.

— Регион этот велосипедный, чемпионат России мы там проводили, так что все там прекрасно, трасса хорошая, хорошее городское кольцо, — процитировало Екимова издание.

Воронеж принимал всероссийские соревнования в августе-сентябре 2013 года: в городе прошли Чемпионат и Первенство России, Всероссийские соревнования среди женщин, юниорок и девушек 1997−1998 и 1999−2000 годов рождения. Воронежские велосипедистки в соревнованиях завоевали золотую и серебряную медали.
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