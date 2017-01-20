Эван из Orica-Scott выиграл четвёртый этап велогонки «Тур Даун Андер»
Австралийский велогонщик Калеб Эван, представляющий команду
Orica-Scott, стал победителем четвёртого этапа многодневки Мирового тура «Тур Даун Андер» в Австралии.
Он преодолел дистанцию 149,5 км за 3 часа 45 минут 19 секунд. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим — голландец Данни ван Поппел (Sky).
Эван также выиграл первый и третий этапы этой велогонки.
В генеральной классификации лидирует австралиец Ричи Порт из команды BMC.
Пятый этап протяжённостью 151,5 км пройдёт 21 января. Веломногодневка завершится 22 января.
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