Санчес поднялся на шестое место генерального зачета «Тура Даун Андер»

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Победу на отрезке протяженностью 149,5 километров в третий раз за гонку одержал австралийский гонщик ВМС Калеб Эван, вторым финишировал словак Петер Саган («Bora-Hansgrohe»), третью строчку занял голландец Данни ван Поппель из команды «Sky». Среди представителей «Астаны» лучшим стал испанский райдер Луис Леон Санчес — 18-й.



В общем зачете продолжает лидировать другой Ричи Порт (Австралия, BMC). Луис Леон Санчес поднялся на шестую позицию «генерала».

«Тур Даун Андер». Четвертый этап

Норвуд — Кэмпбеллтаун, 149,5 км.

1. Калеб Эван (Австралия, «Orica-Scott») — 3:45:19

2. Петер Саган (Словакия, «Bora-Hansgrohe»)

3. Данни ван Поппель (Голландия, «Sky»).

18. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)

44. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана»)

79. Матти Брешель (Дания, «Астана»)

84. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана»)

96. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана»)

106. Артем Захаров (Казахстан, «Астана») — +0:21

128. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +5:14.

Общий зачет

1. Ричи Порт (Австралия, BMC) — 14:20:12

2. Эстебан Чавес (Колумбия, «Orica-Scott») — +0:22

3. Джей Маккарти (Австралия, «Bora-Hansgrohe») — +0:24.

6. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:29.