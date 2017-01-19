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19 января 2017, 23:39 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2017 году пройдет в Воронеже

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2017 году пройдет в Воронеже, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

В 2016 году чемпионат России по велоспорту на шоссе прошел в Севастополе.

«Воронеж у нас утвержден. Регион этот велосипедный, чемпионат России мы там проводили, так что все там прекрасно, трасса хорошая, хорошее городское кольцо», — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт», отвечая на соответствующий вопрос.
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