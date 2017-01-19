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19 января 2017, 23:39 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Российский велогонщик Владимир Исайчев решил завершить карьеру

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что бывший велогонщик «Катюши» Владимир Исайчев решил завершить карьеру спортсмена.

Экс-чемпион России Исайчев пока не подписал контракт ни с одной командой.

«Исайчев, насколько я понимаю, вообще закончил карьеру. Он не будет гоняться», — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Егор Силин, насколько я понимаю, ведет переговоры, там речь шла даже о переходе в Trek-Segafredo. Я думаю, что Егор не потеряется», — прокомментировал Екимов планы еще одного российского гонщика, который пока остается без контракта.
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