Российский велогонщик Владимир Исайчев решил завершить карьеру
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что бывший велогонщик «Катюши» Владимир Исайчев решил завершить карьеру спортсмена.
«Исайчев, насколько я понимаю, вообще закончил карьеру. Он не будет гоняться», — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Егор Силин, насколько я понимаю, ведет переговоры, там речь шла даже о переходе в
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