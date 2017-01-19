UCI не озвучивал намерений лишить Россию международных стартов

На сезон-2017 в международном календаре в России запланированы трековые соревнования в Туле («Гран-при Тулы») и Москве («Мемориал Лесникова»), а также многодневка на шоссе «Пять колец Москвы».

«Гонка (“Пять колец Москвы”) стоит в календаре UCI, мы намерены ее провести в этом году. От UCI мы не получали никаких уведомлений о том, что они изымают эту гонку из календаря», — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«И по трековым соревнованиям таких уведомлений не было», — добавил он.