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19 января 2017, 23:46 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

UCI не озвучивал намерений лишить Россию международных стартов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международный союз велосипедистов (UCI) не уведомлял Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР) о возможной отмене международных стартов на территории России, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФВСР Вячеслав Екимов.

На сезон-2017 в международном календаре в России запланированы трековые соревнования в Туле («Гран-при Тулы») и Москве («Мемориал Лесникова»), а также многодневка на шоссе «Пять колец Москвы».

«Гонка (“Пять колец Москвы”) стоит в календаре UCI, мы намерены ее провести в этом году. От UCI мы не получали никаких уведомлений о том, что они изымают эту гонку из календаря», — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«И по трековым соревнованиям таких уведомлений не было», — добавил он.
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