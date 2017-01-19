ФВСР отправила запрос в UCI по списку Макларена
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отправила в Международный союз велосипедистов (UCI) запрос после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и верит в невиновность трековиков, которые не были допущены на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, заявил агентству «Р-Спорт» глава ФВСР Вячеслав Екимов.
Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов из группы под руководством Александра Кузнецова были отстранены от Олимпиады-2016. Еще до Игр появлялась информация, что три российских велогонщика могут не выступить в Рио, так как фигурируют в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, но их имена не назывались. Кузнецов ранее сообщил, что спортсмены намерены подать иск по этому делу.
«Мы запросили всю информацию у UCI с фамилиями и их позицию по этому вопросу. Тогда в Рио позиция у UCI была такая, что в списке Макларена не было оснований для недопуска наших спортсменов на Игры. Их не допустила впоследствии комиссия МОК», — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Мы работаем над этим, причем в двух направлениях. Первое направление — это иск о защите чести и достоинства. Мы посмотрели доклад Макларена в том, что касается наших случаев. Там их 26, большинство из них — 16 — это люди, которые отбыли или отбывают дисквалификацию. Остальные случаи закрываются по ходу самой прилагаемой переписки: появляется подозрение на положительную
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