ФВСР отправила запрос в UCI по списку Макларена

Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов из группы под руководством Александра Кузнецова были отстранены от Олимпиады-2016. Еще до Игр появлялась информация, что три российских велогонщика могут не выступить в Рио, так как фигурируют в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, но их имена не назывались. Кузнецов ранее сообщил, что спортсмены намерены подать иск по этому делу.

«Мы запросили всю информацию у UCI с фамилиями и их позицию по этому вопросу. Тогда в Рио позиция у UCI была такая, что в списке Макларена не было оснований для недопуска наших спортсменов на Игры. Их не допустила впоследствии комиссия МОК», — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».