ФВСР выдвинула Гусятникова и Макарова в руководящие органы UEC и UCI
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президиум Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) решил, что представлять Россию на выборах в руководящие органы Европейского союза велосипедистов (UEC) и Международного союза велосипедистов (UCI) будут Александр Гусятников и Игорь Макаров соответственно, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФВСР Вячеслав Екимов.
Гусятников занимает пост
«Президиум федерации решил, что Александр Гусятников будет нашим кандидатом в представители в руководящих структурах от UEC, Игорь Викторович Макаров — в UCI », — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«То, что Россия должна быть представлена в этих организациях, никаких сомнений у нас не вызывает. В этой связи мы решили создать комиссию, которая будет обсуждать наши текущие вопросы, те из них, что содержат российский интерес на международной арене, и которая будет доносить эти вопросы до наших представителей в этих органах», — добавил он.
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