ФВСР выдвинула Гусятникова и Макарова в руководящие органы UEC и UCI

Гусятников занимает пост вице-президента UEC, а Макаров входит в руководящий комитет UCI.

«Президиум федерации решил, что Александр Гусятников будет нашим кандидатом в представители в руководящих структурах от UEC, Игорь Викторович Макаров — в UCI », — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«То, что Россия должна быть представлена в этих организациях, никаких сомнений у нас не вызывает. В этой связи мы решили создать комиссию, которая будет обсуждать наши текущие вопросы, те из них, что содержат российский интерес на международной арене, и которая будет доносить эти вопросы до наших представителей в этих органах», — добавил он.