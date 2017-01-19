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19 января 2017, 23:48 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

ФВСР выдвинула Гусятникова и Макарова в руководящие органы UEC и UCI

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президиум Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) решил, что представлять Россию на выборах в руководящие органы Европейского союза велосипедистов (UEC) и Международного союза велосипедистов (UCI) будут Александр Гусятников и Игорь Макаров соответственно, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФВСР Вячеслав Екимов.

Гусятников занимает пост вице-президента UEC, а Макаров входит в руководящий комитет UCI.

«Президиум федерации решил, что Александр Гусятников будет нашим кандидатом в представители в руководящих структурах от UEC, Игорь Викторович Макаров — в UCI », — сказал Екимов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«То, что Россия должна быть представлена в этих организациях, никаких сомнений у нас не вызывает. В этой связи мы решили создать комиссию, которая будет обсуждать наши текущие вопросы, те из них, что содержат российский интерес на международной арене, и которая будет доносить эти вопросы до наших представителей в этих органах», — добавил он.
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ФВСР отправила запрос в UCI по списку Макларена

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отправила в Международный союз велосипедистов (UCI) запрос после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и верит в невиновность трековиков, которые не были допущены на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, заявил агентству «Р-Спорт» глава ФВСР Вячеслав Екимов.
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