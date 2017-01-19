Призер ОИ в велоспорте на шоссе Забелинская выступит на этапах КМ по велотреку
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская выступит на двух американских этапах Кубка мира по велоспорту на треке.
Забелинская в четверг выиграла на чемпионате России по велоспорту на треке гонку по очкам.
«Так что б серьезно, последний раз на треке я выступала в 1998 году. В 2011 году я вышла так, одну гонку проехать. На шоссе у меня первой гонкой в сезоне будет “Страде Бьянке”, и дальше — по календарю. Если отберусь на чемпионат мира на треке, то придется выбирать трек и пожертвовать
Забелинская в конце 2016 года перенесла операцию по поводу грыжи. «Сейчас чувствую себя нормально, все хорошо», — добавила она.
Первый этап Кубка мира в 2017 году пройдет в Кали (Колумбия)
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