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19 января 2017, 20:37 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Призер ОИ в велоспорте на шоссе Забелинская выступит на этапах КМ по велотреку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская выступит на двух американских этапах Кубка мира по велоспорту на треке.

Забелинская в четверг выиграла на чемпионате России по велоспорту на треке гонку по очкам.

«Так что б серьезно, последний раз на треке я выступала в 1998 году. В 2011 году я вышла так, одну гонку проехать. На шоссе у меня первой гонкой в сезоне будет “Страде Бьянке”, и дальше — по календарю. Если отберусь на чемпионат мира на треке, то придется выбирать трек и пожертвовать какими-то гонками. В этом году они мне не так интересны как чемпионат мира на треке, а дальше буду готовиться к чемпионату мира на шоссе. Сейчас я я лечу на два этапа Кубка мира», — сказала Забелинская корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Забелинская в конце 2016 года перенесла операцию по поводу грыжи. «Сейчас чувствую себя нормально, все хорошо», — добавила она.

Первый этап Кубка мира в 2017 году пройдет в Кали (Колумбия) 17—19 февраля, а 25—26 февраля состоится заключительный этап турнира в Лос-Анджелесе (США).
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Забелинская и Сташ победили в гонке по очкам на чемпионате РФ по велоспорту на треке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская выиграла гонку по очкам на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге.
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