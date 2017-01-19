Призер ОИ в велоспорте на шоссе Забелинская выступит на этапах КМ по велотреку

Забелинская в четверг выиграла на чемпионате России по велоспорту на треке гонку по очкам.

«Так что б серьезно, последний раз на треке я выступала в 1998 году. В 2011 году я вышла так, одну гонку проехать. На шоссе у меня первой гонкой в сезоне будет “Страде Бьянке”, и дальше — по календарю. Если отберусь на чемпионат мира на треке, то придется выбирать трек и пожертвовать какими-то гонками. В этом году они мне не так интересны как чемпионат мира на треке, а дальше буду готовиться к чемпионату мира на шоссе. Сейчас я я лечу на два этапа Кубка мира», — сказала Забелинская корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Забелинская в конце 2016 года перенесла операцию по поводу грыжи. «Сейчас чувствую себя нормально, все хорошо», — добавила она.