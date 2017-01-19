Забелинская и Сташ победили в гонке по очкам на чемпионате РФ по велоспорту на треке
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская выиграла гонку по очкам на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге.
Забелинская набрала 43 очка, второй стала Александра Гончарова (41), третьей — Ксения Цымбалюк (28).
У мужчин победу в этом виде программы одержал Мамыр Сташ (101), вторым стал Александр Евтушенко (97), третьим — Сергей Шилов (53).
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