Украинский велоспорт: с новыми треками и перспективами
Лидер украинской сборной Любовь Басова своими успехами на международной арене возрождает интерес в Украине к одному из самых зрелищных видов спорта.
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На минувшей Олимпиаде-2016 в
Еще год назад в Украине был один трек, пригодный для использования в соревновательном и тренировочном процессе спортсменов высокого международного уровня. Трек во Львове был загружен по полной программе, как всеукраинскими соревнованиями, которые проводились только здесь (больше их проводить было попросту негде), так и тренировками с участием ведущих спортсменов страны.
Впрочем, лидеры сборной Украины находят выход и из этой ситуации. Уезжая тренироваться за границу, как, например, Любовь Басова. Чемпионка Европы-2016, обладательница трех медалей этапов Кубка мира по велотреку в Апелдорне (Нидерланды) и Глазго (Шотландия) в ноябре, последние месяцы живет и тренируется в Турции. И, во многом, благодаря тренировкам на чужбине, она вернулась в элиту мирового спорта после декретного отпуска и сумела стать двукратной чемпионкой Европы. Более того, Басова принесла Украине первую золотую медаль на чемпионате Европы по велотреку с 2011 года. Причем последнюю награду наивысшей пробы на континентальном первенстве завоевала.. она же. Тогда выступая под фамилией Шулика, она смогла победить в спринте. На сей раз, в октябре 2016-го, во французском городе Сен-Кентен-Ан-Ивелин Любовь победила в своей коронной дисциплине — кейрине. Именно в ней она добилась наивысшего достижений и на Играх в Рио, где заняла 5-е место.
По словам тренера спортсменки Сергея Базина, для успеха в Рио ей не хватило совсем
Фактически, австралийка… подарила возможность украинке выступить на Играх. За несколько месяцев до Олимпиады перед Басовой и ее командой встал вопрос о приобретении нового велосипеда. А одна рама стоит 10−12 тысяч евро. Именно тогда у Басовой и родилась в голове идея написать письмо Мирс с просьбой посодействовать в покупке рамы австралийских производителей, которые являются одними из наиболее высококачественных в мире. Благородная соперница, которая к тому же имеет спонсорские контракты с производителями рам в Австралии, смогла обеспечить скидку для нашей спортсменки на 33 процента. Украинка, в итоге, заплатила 100 тысяч гривен, вместо предполагаемых 300 тысяч.
Сама Любовь Басова, комментируя эту ситуацию, отмечает: «Я реально могла остаться без Олимпиады. Фактически у меня не было моего спортивного снаряда. Благодаря переписке с Мирс я сумела снизить цену сразу втрое. Дальше к Делу подключился Национальный олимпийский комитет Украины. Спасибо огромнейшее НОК и лично его президенту Сергею Назаровичу Бубке, который оперативно перечислил деньги на мою карточку. Этим решением было спасено мое участие в Играх».
Говоря о выступлении в Рио стоит отметить два равноценных фактора — огромное психологическое напряжение и отсутствие достаточного количества международных стартов перед Олимпиадой.
При этом, как показали последующие старты, до медали спортсменке не хватило совсем
Говоря о своих мотивах к возвращению в большой спорт, спортсменка неустанно повторяет: «Желание, огромное желание. Плюс поддержка мужа, семьи, тренера, всех, кто тебя окружает. Хотелось ребенку привезти медаль. Показать, что мама самая лучшая на свете. Но, прежде всего, желание работать — тренироваться, выступать и побеждать. Без желания — никуда».
На днях спортсменка приехала в Украину, чтобы увидеться с родными и близкими и… вновь уехать в Турцию, где Басова живет и тренируется в последнее время. Туда, где для нее созданы все условия. В Украине же, спортсменка, родившаяся в Луганске, сейчас вынуждена жить в гостинице в Брюховичах, во Львовской области. «Там условия, конечно же, несравнимые с домашними. С маленьким ребенком мы постоянно вынуждены переезжать из номера в номер, с места на место. В номере нет кухни, нет ряда других элементарных бытовых удобств, которые ты можешь позволить себе дома. Пока приходится мирится с ситуацией. Спасибо, что приютили», — отмечает спортсменка. А на вопрос о том, не предлагали ли ей выступать за Турцию, категорически взмахивает руками: «Нет! Не предлагали. Вы что, я и сама никогда не откажусь от сборной Украины. Буду выступать только за нашу страну».
В ближайших планах спортсменки февральский этап Кубка мира в
Тренер Базин отмечает: «Мы могли бы бороться за победу в общем зачете Кубке мира. Легко могли бы… Но, иногда отдых гораздо важнее с точки зрения будущих перспектив. Поэтому мы пропустили этап Кубка мира в Колумбии. Важнее было восстановиться и в полной готовности подойти к соревнованиям в
Отсутствие треков, о котором говорилось в начале, порождает главную проблему отечественного
Может ли ситуация измениться к лучшему? Уже может. Кроме львовского трека недавно в Украине появился еще один, который отреставрирован и полностью соответствует международным стандартам — трек «Динамо» в Харькове. Его ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года. На велотрек было потрачено около 8 млн. Причем последнюю награду наивысшей пробы на континентальном первенстве завоевала.. там полностью заменили бетонное полотно, провели капитальный ремонт здания. Наконец, подходит к логическому концу многострадальная история с киевским велотреком. Расположенный в самом центре города, на улице Хмельницкого, он в свое время попал в тиски элитной застройки и сам должен был быть снесен.
Три трека, два из которых модернизированы и соответствуют международным стандартам, серьезное подспорье для национальной сборной. У наших лидеров будет выбор где тренироваться, а главное, не придется серьезно тратится на сборы, как это могло быть раньше. Треки будут равномерно расположены и в западной части страны, и в центре, и на востоке Украины.
Говоря о своих планах и перспективах Любовь Басова несколько раз подчеркнула — хочу выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Новый олимпийский цикл уже стартовал и для украинки Басовой он стартовал более чем успешно — с победы в любимом кейрине на чемпионате Европы. Теперь стоит ждать
Тренер Базин, говоря об олимпийском цикле, отмечает: «Многие жалуются, что очень трудно завоевать путевку на Игры. Люба завоевала за полгода до начала соревнований! С первой же попытки. Просто приехала на чемпионат мира и взяла путевку. Что же тут сложного…».
На Олимпиаду в Пекине-2008 Украина завоевала в велотреке восемь лицензий, через четыре года в Лондоне-2012 наша страна была представлена в четырех дисциплинах, в Рио — один участник.
Через 1282 дня начнется Олимпиада в Токио….
Кирилл Стадниченко.
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