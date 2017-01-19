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19 января 2017, 9:40 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Австралиец Калеб Эван победил на третьем этапе веломногодневки «Тур Даун Андер»

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Австралиец Калеб Эван из команды Orica-Scott стал победителем третьего этапа многодневки Мирового тура UCI (Международного союза велосипедистов) «Тур Даун Андер», которая проходит в Австралии.

В четверг Эван проехал дистанцию 144 км за 3 часа 24 минуты 45 секунд. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим — итальянец Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida).

В общем зачете лидирует австралиец Ричи Порт из команды BMC (10 часов 34 минуты 59 секунд). Второе место занимает испанец Горка Исагирре (Movistar, +20 секунд), третье — колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott, +22 секунды).

Четвертый этап протяженностью 149,5 км состоится в пятницу.
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