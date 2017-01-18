Российская команда Gazprom-RusVelo примет участие в велогонке «Джиро д’Италия»
Российская велосипедная команда
Gazprom-RusVelo примет участие в многодневке «Джиро д’Италия». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин отметил, что участие в гонке — очень важное событие. «Мы благодарны организаторам за оказанное доверие и приглашение на юбилейное издание “Джиро” и легендарную однодневную гонку “Милан — Сан-Ремо”. По итогам прошлогодней гонки мы провели работу над ошибками и ставим еще более амбициозные цели. Все ребята предельно мотивированы, будем работать, чтобы показать всё, на что способны», — заявил Хамидулин.
«Джиро д’Италия» — многодневная велогонка, одна из трех крупнейших наряду с «Тур де Франс» и «Вуэльтой». Проходит ежегодно по территории Италии на протяжении трех недель обычно в
Классическая гонка «Милан — Сан-Ремо» считается одной из пяти монументальных однодневок, победы на которых особенно престижны. Гонка проводится с 1907 года и является самой длинной однодневной гонкой календаря.
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