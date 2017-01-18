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18 января 2017, 21:25 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Александр Евтушенко победил в гонке преследования на ЧР по велоспорту на треке

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Александр Евтушенко победил в индивидуальной гонке преследования на 4000 м на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге.

Евтушенко победил с результатом 4 минуты 19,524 секунды. Вторым стал Сергей Шилов (4.26,820), третьим — Владислав Куликов (4.26,918).

У женщин в индивидуальной гонке преследования на 3000 м чемпионкой России стала Гульназ Бадыкова (3.41,203). Второе место заняла Александра Гончарова (3.47,903), третье — Анастасия Яковенко (3.42,449).

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 20 января. По результатам соревнований будут отобраны кандидаты для участия на третьем и четвертом этапах Кубка мира, а также в чемпионате мира 2017 года.
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