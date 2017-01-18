Александр Евтушенко победил в гонке преследования на ЧР по велоспорту на треке

Евтушенко победил с результатом 4 минуты 19,524 секунды. Вторым стал Сергей Шилов (4.26,820), третьим — Владислав Куликов (4.26,918).

У женщин в индивидуальной гонке преследования на 3000 м чемпионкой России стала Гульназ Бадыкова (3.41,203). Второе место заняла Александра Гончарова (3.47,903), третье — Анастасия Яковенко (3.42,449).