Александр Евтушенко победил в гонке преследования на ЧР по велоспорту на треке
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Александр Евтушенко победил в индивидуальной гонке преследования на 4000 м на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге.
Евтушенко победил с результатом 4 минуты 19,524 секунды. Вторым стал Сергей Шилов (4.26,820), третьим — Владислав Куликов (4.26,918).
У женщин в индивидуальной гонке преследования на 3000 м чемпионкой России стала Гульназ Бадыкова (3.41,203). Второе место заняла Александра Гончарова (3.47,903), третье — Анастасия Яковенко (3.42,449).
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