Российская команда «Газпром-Русвело» получила wild card на «Джиро д’Италия»
Российская проконтинентальная команда «Газпром-Русвело» получила wild card для участия в «Джиро д’Италия», сообщается в
пресс-релизе организаторов гонки.
Также «Газпром-Русвело» получила wild card для участия в гонке «Милан — Сан-Ремо», которая пройдет 18 марта.
«Газпром-Русвело» в сезоне-2016 впервые получила wild card для участия в этом
«Джиро д’Италия"-2017 пройдет
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