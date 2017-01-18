Российская команда «Газпром-Русвело» получила wild card на «Джиро д’Италия»

Также «Газпром-Русвело» получила wild card для участия в гонке «Милан — Сан-Ремо», которая пройдет 18 марта.

«Газпром-Русвело» в сезоне-2016 впервые получила wild card для участия в этом Гранд-туре, а ее гонщик Александр Фолифоров одержал победу на одном из этапов в индивидуальной гонке.