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18 января 2017, 18:06 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Российская команда «Газпром-Русвело» получила wild card на «Джиро д’Италия»

Российская проконтинентальная команда «Газпром-Русвело» получила wild card для участия в «Джиро д’Италия», сообщается в пресс-релизе организаторов гонки.

Также «Газпром-Русвело» получила wild card для участия в гонке «Милан — Сан-Ремо», которая пройдет 18 марта.

«Газпром-Русвело» в сезоне-2016 впервые получила wild card для участия в этом Гранд-туре, а ее гонщик Александр Фолифоров одержал победу на одном из этапов в индивидуальной гонке.

«Джиро д’Италия"-2017 пройдет 5—28 мая и станет сотой в истории супермногодневки.
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