Велогонщик Трусов заявил, что начинать сезон в Австралии легче, чем в Аргентине
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик проконтинентальной команды «Газпром-Русвело» Николай Трусов заявил, что старт сезона в Австралии дается легче, чем в Аргентине.
Трусов в составе «Газпром-Русвело» прибыл в Австралию для старта в гонках «Хералд Сан Тур» и Cadel Evans Great Ocean Road Race. Сезон-2016 Трусов, будучи гонщиком Tinkoff, начинал на «Туре Сан-Луиса» в Аргентине.
«Мне в Аргентине не совсем хорошо было, я чувствителен к акклиматизации. Там была температура +42, и мне было немного нехорошо
«Уехать из холодной Европы в это время года — это определенный стресс. Специфика такая, что австралийцы тут уже готовы к сезону, уже
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