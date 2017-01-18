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18 января 2017, 15:17 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Трусов заявил, что начинать сезон в Австралии легче, чем в Аргентине

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик проконтинентальной команды «Газпром-Русвело» Николай Трусов заявил, что старт сезона в Австралии дается легче, чем в Аргентине.

Трусов в составе «Газпром-Русвело» прибыл в Австралию для старта в гонках «Хералд Сан Тур» и Cadel Evans Great Ocean Road Race. Сезон-2016 Трусов, будучи гонщиком Tinkoff, начинал на «Туре Сан-Луиса» в Аргентине.

«Мне в Аргентине не совсем хорошо было, я чувствителен к акклиматизации. Там была температура +42, и мне было немного нехорошо из-за смены климата, мы тогда за три дня прилетели. В Австралии мне в этом плане все же полегче, да и атмосфера здесь больше нравится. В Аргентине любят велоспорт, но Австралия более велосипедная страна», — сказал Трусов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Уехать из холодной Европы в это время года — это определенный стресс. Специфика такая, что австралийцы тут уже готовы к сезону, уже что-то ехали, в частности чемпионат у них был. Европейцам тут чаще тяжелее… Я начинал здесь сезон в 2009, 2011 и 2014 годах, а первый (раз) побывал в 2002-м — на юниорском чемпионате мира по треку. Может быть, такое детское впечатление осталось с юниорского турнира, но мне здесь правда очень нравится, и всегда рад сюда приехать», — добавил он.
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