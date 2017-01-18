Велогонщик Трусов заявил, что начинать сезон в Австралии легче, чем в Аргентине

Трусов в составе «Газпром-Русвело» прибыл в Австралию для старта в гонках «Хералд Сан Тур» и Cadel Evans Great Ocean Road Race. Сезон-2016 Трусов, будучи гонщиком Tinkoff, начинал на «Туре Сан-Луиса» в Аргентине.

«Мне в Аргентине не совсем хорошо было, я чувствителен к акклиматизации. Там была температура +42, и мне было немного нехорошо из-за смены климата, мы тогда за три дня прилетели. В Австралии мне в этом плане все же полегче, да и атмосфера здесь больше нравится. В Аргентине любят велоспорт, но Австралия более велосипедная страна», — сказал Трусов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».