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18 января 2017, 15:09 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Луис Леон Санчес: Мой результат — хорошее подтверждение моей текущей формы

Испанский гонщик команды «Астана» Луис Леон Санчес занял десятое место на втором этапе австралийской многодневки «Сантос Тур Даун Андер», который прошел между городами Стирлинг и Паракомб, составив 148,5 км.

Испанский гонщик команды <span class=error>Астана</span> <span class=error>Луис</span> <span class=error>Леон</span> <span class=error>Санчес</span> занял десятое место на втором этапе австралийской <span class=error>многодневки</span> <span class=error>Сантос</span> Тур <span class=error>Даун</span> <span class=error>Андер</span> который прошел между городами <span class=error>Стирлинг</span> и <span class=error>Паракомб</span> составив 1485 км. Увеличить
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Этап стал первой проверкой сил на нынешнем «Туре Даун Андер» — гонщики финишировали на вершине трудного подъема в городке Паракомб.

— В финале гонки скорость существенно возросла. Со своей стороны, мы сделали все возможное для того, чтобы защитить нашего лидера и помочь ему на заключительной части дистанции. Несколько сильных горняков атаковали на подъеме, и Луис Леон смог поддержать эту атаку. Он отлично проявил себя, сохранив позицию в одной из лидирующих групп и финишировав 10-м, всего в 19-ти секундах от победителя этапа, — рассказал спортивный директор Стефано Занини.

— Я рад тому, что сумел поддержать темп, предложенный лидирующей группой на таком трудном подъеме. Это хорошее подтверждение моей текущей формы, которое говорит о том, что этой зимой я работал в правильном направлении. Посмотрим, как будут развиваться события на следующих этапах. Сейчас, я девятый в общем зачете, и это неплохо, — сказал Луис Леон Санчес.

Завтра пройдет третий этап «Тура Даун Андер» — 144 км от Гленелга до Виктор Харбор.

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