Луис Леон Санчес: Мой результат — хорошее подтверждение моей текущей формы
Испанский гонщик команды «Астана» Луис Леон Санчес занял десятое место на втором этапе австралийской многодневки «Сантос Тур Даун Андер», который прошел между городами Стирлинг и Паракомб, составив 148,5 км.
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Этап стал первой проверкой сил на нынешнем «Туре Даун Андер» — гонщики финишировали на вершине трудного подъема в городке Паракомб.
— В финале гонки скорость существенно возросла. Со своей стороны, мы сделали все возможное для того, чтобы защитить нашего лидера и помочь ему на заключительной части дистанции. Несколько сильных горняков атаковали на подъеме, и Луис Леон смог поддержать эту атаку. Он отлично проявил себя, сохранив позицию в одной из лидирующих групп и финишировав 10-м, всего в 19-ти секундах от победителя этапа, — рассказал спортивный директор Стефано Занини.
— Я рад тому, что сумел поддержать темп, предложенный лидирующей группой на таком трудном подъеме. Это хорошее подтверждение моей текущей формы, которое говорит о том, что этой зимой я работал в правильном направлении. Посмотрим, как будут развиваться события на следующих этапах. Сейчас, я девятый в общем зачете, и это неплохо, — сказал Луис Леон Санчес.
Завтра пройдет третий этап «Тура Даун Андер» — 144 км от Гленелга до Виктор Харбор.
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