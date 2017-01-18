Экс-велогонщик «Катюши» Паолини, дисквалифицированный за кокаин, завершил карьеру

Паолини выступал за «Катюшу» с 2011 по 2015 год. Всего на счету 40-летнего гонщика 15 профессиональных побед, включая успехи на этапах «Джиро д’Италия» и «Вуэльты Испании», а также на знаменитой классической гонке «Гент-Вевельгем». С его помощью лидер «Катюши» Александр Кристофф выиграл монументальные гонки «Милан — Сан-Ремо» и «Тур Фландрии». Последней гонкой Паолини был «Тур де Франс"-2015, который он досрочно закончил из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Гонщик признался, что испытывал зависимость от снотворных препаратов, которая привела его к употреблению наркотика. В апреле 2016 года Паолини был дисквалифицирован на 18 месяцев.

«Я очень много работал, чтобы поддерживать форму, но обнаружил, что двери закрыты, — сказал Паолини в интервью La Gazzetta dello Sport. — Я знаю, что сделал неправильно, но перед этим я отдал все. Велосипед навсегда останется в моей жизни».