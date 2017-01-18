Экс-велогонщик «Катюши» Паолини, дисквалифицированный за кокаин, завершил карьеру
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Итальянский велогонщик Лука Паолини, ранее выступавший за российскую команду «Катюшу», а в апреле 2016 года уличенный в употреблении кокаина, официально объявил о завершении карьеры.
Паолини выступал за «Катюшу» с 2011 по 2015 год. Всего на счету 40-летнего гонщика 15 профессиональных побед, включая успехи на этапах «Джиро д’Италия» и «Вуэльты Испании», а также на знаменитой классической гонке «Гент-Вевельгем». С его помощью лидер «Катюши» Александр Кристофф выиграл монументальные гонки «Милан — Сан-Ремо» и «Тур Фландрии». Последней гонкой Паолини был «Тур де Франс"-2015, который он досрочно закончил
«Я очень много работал, чтобы поддерживать форму, но обнаружил, что двери закрыты, — сказал Паолини в интервью La Gazzetta dello Sport. — Я знаю, что сделал неправильно, но перед этим я отдал все. Велосипед навсегда останется в моей жизни».
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