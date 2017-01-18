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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/28468039/
18 января 2017, 13:50 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Экс-велогонщик «Катюши» Паолини, дисквалифицированный за кокаин, завершил карьеру

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Итальянский велогонщик Лука Паолини, ранее выступавший за российскую команду «Катюшу», а в апреле 2016 года уличенный в употреблении кокаина, официально объявил о завершении карьеры.

Паолини выступал за «Катюшу» с 2011 по 2015 год. Всего на счету 40-летнего гонщика 15 профессиональных побед, включая успехи на этапах «Джиро д’Италия» и «Вуэльты Испании», а также на знаменитой классической гонке «Гент-Вевельгем». С его помощью лидер «Катюши» Александр Кристофф выиграл монументальные гонки «Милан — Сан-Ремо» и «Тур Фландрии». Последней гонкой Паолини был «Тур де Франс"-2015, который он досрочно закончил из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Гонщик признался, что испытывал зависимость от снотворных препаратов, которая привела его к употреблению наркотика. В апреле 2016 года Паолини был дисквалифицирован на 18 месяцев.

«Я очень много работал, чтобы поддерживать форму, но обнаружил, что двери закрыты, — сказал Паолини в интервью La Gazzetta dello Sport. — Я знаю, что сделал неправильно, но перед этим я отдал все. Велосипед навсегда останется в моей жизни».
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