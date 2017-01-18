Лий и Антонова победили в гите на 250 метров с места на ЧР по велоспорту на треке

Лий выиграл с результатом 17,878 секунды, опередив Михаила Дмитриева (18,032 секунды) и Антона Сидорова (18,237). У женщин победу с результатом 19,117 секунды одержала Антонова. Второй стала Екатерина Роговая (19,584), третьей — Татьяна Киселева (19,813).

Победителем первенства России в гите на 250 метров с места стал Дмитрий Нестеров (17,850), второе место занял Даниил Комков (18,118), третьим стал Данила Бурлаков (18,334). У девушек тройку призеров составили Полина Ващенко (19,987), Ксения Андреева (20,207) и Александра Дикая (20,541) соответственно.

Также в Санкт-Петербурге прошли командные гонки преследования на 4000 метров в рамках всероссийских соревнований. У мужчин победителями стали Сергей Шилов, Дмитрий Соколов, Александр Евтушенко и Мамыр Сташ, показавшие результат 4 минуты 5,136 секунды. Женскую командную гонку преследования с результатом 4 минуты 45,791 секунды выиграли Мария Канцыбер, Ксения Цымбалюк, Татьяна Калашеева и Софья Чиркова.