Лий и Антонова победили в гите на 250 метров с места на ЧР по велоспорту на треке
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Кирилл Лий и Наталья Антонова одержали победы в гите на 250 метров с места на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге.
Лий выиграл с результатом 17,878 секунды, опередив Михаила Дмитриева (18,032 секунды) и Антона Сидорова (18,237). У женщин победу с результатом 19,117 секунды одержала Антонова. Второй стала Екатерина Роговая (19,584), третьей — Татьяна Киселева (19,813).
Победителем первенства России в гите на 250 метров с места стал Дмитрий Нестеров (17,850), второе место занял Даниил Комков (18,118), третьим стал Данила Бурлаков (18,334). У девушек тройку призеров составили Полина Ващенко (19,987), Ксения Андреева (20,207) и Александра Дикая (20,541) соответственно.
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