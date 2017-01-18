Австралийский велогонщик Ричи Порт выиграл 2-й этап многодневки «Тур Даун Андер»

В среду участники преодолели дистанцию в 148,5 км. Порт финишировал со временем 3 часа 46 минут 6 секунд. Вторым стал испанец Горка Исагирре (Movistar), третьим — колумбиец Эстебан Чавес (ORICA- SCOTT).

Порт стал лидером генеральной классификации. На 20 секунд от него отстает Исагирре. Чавес с отставанием в 22 секунды идет третьим.

Третий этап протяженность 144 км состоится в четверг.