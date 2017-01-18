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18 января 2017, 10:00 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Австралийский велогонщик Ричи Порт выиграл 2-й этап многодневки «Тур Даун Андер»

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Австралийский велогонщик Ричи Порт из команды BMC стал победителем второго этапа многодневки Мирового тура «Тур Даун Андер», которая проходит в Австралии.

В среду участники преодолели дистанцию в 148,5 км. Порт финишировал со временем 3 часа 46 минут 6 секунд. Вторым стал испанец Горка Исагирре (Movistar), третьим — колумбиец Эстебан Чавес (ORICA- SCOTT).

Порт стал лидером генеральной классификации. На 20 секунд от него отстает Исагирре. Чавес с отставанием в 22 секунды идет третьим.

Третий этап протяженность 144 км состоится в четверг.
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