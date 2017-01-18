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18 января 2017, 10:00 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Поздняков заявил, что у него был шанс сменить гражданство еще в 2013 году

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Велогонщик Кирилл Поздняков, сменивший гражданство с российского на азербайджанское, заявил, что у него был шанс сделать это еще в 2013 году.

В сезонах 2014−2015 годов Поздняков выступал за российскую команду «Русвело».

«У меня была такая возможность еще в 2013 году, сейчас я уже не стал долго думать, согласился, — сказал Поздняков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт». — В России я отгонял два года, вернулся, и более комфортно чувствую себя в Synergy Baku, и это было идеальным вариантом для меня. Ставится задача набрать как можно больше очков для участия в чемпионате мира для Азербайджана и, конечно, успешно выступить на «Туре Азербайджана».

«У меня была возможность пойти в проконтинентальную команду в этом году, но мне нравится проект, в котором я сейчас выступаю — очень амбициозный, он растет, и мне хочется расти вместе с ним. Конечно, хочется улучшить результаты уже в этом сезоне. Сейчас настраиваюсь на Coppi e Bartali, там хочется хорошо проехать», — добавил он.

Поздняков имеет в своем активе четыре профессиональные победы.
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