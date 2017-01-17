Велосипедистка Любовь Басова получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

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Она второй раз в своей карьере получила это высокое звание. Впервые, еще под девичьей фамилией Коршун, она была признана лучшей спортсменкой месяца по итогам января в 2011 году.

Вместе с личным наставником Сергеем Базиным, который признан лучшим тренером ноября, из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки получили свои заслуженные награды — денежные премии, дипломы и памятные статуэтки.

«Любовь — опытная и талантливая спортсменка. В октябре наша героиня во второй раз в своей карьере завоевала звание чемпионки Европы. В ноябре она получила три медали на этапах Кубка мира по велотреку: два “серебра” (кейрин, индивидуальный спринт) в Глазго и “золото” (кейрин) в Апелдорне. На Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро Любовь заняла высокое 5 место. Все эти успехи свидетельство высокого профессионализма, преданности любимому делу и кропотливой работы», — сказал во время награждения Сергей Бубка.

Он поздравил с признанием и лучшего тренера месяца Сергея Базина, поблагодарив его за весомый вклад в развитие велоспорта в нашей стране.

«Сергей Николаевич — настоящий профессионал своего дела. Главный показатель эффективной работы — медали наших велосипедистов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Кроме успехов Любови, мы прекрасно помним прекрасные достижения других ваших воспитанниц: олимпийское “серебро” Сиднея-2000 по велотреку Ирины Янович, “бронзу” Пекина-2008 по велотреку Леси Калитовской, “серебро” чемпионата мира и Европейских игр на шоссе Анны Соловей», — добавил главный олимпиец страны.

Сергей Назарович выразил искренние слова благодарности Федерации велоспорта Украины и лично ее президенту Александру Башенко, отметив, что он делает огромный вклад в развитие украинского спорта, популяризацию велоспорта, воспитания новых чемпионов в нашей стране, поддержке украинских спортсменов.

Глава НОК также поблагодарил за содействие в воспитании нашей героини руководство физкультурно-спортивного общества «Динамо», в частности присутствующего на награждении первого заместителя председателя Виктора Коржа.

Во время награждения Любовь Басова выразила искренние слова благодарности за поддержку Национальному олимпийскому комитету, Виктору Коржу, своему тренеру и мужу Александру. «Хочу поблагодарить Сергея Назаровича за то, что всегда слышит нас. Если бы НОК не помог нам купить комплектующие для велосипеда, то всех этих успехов у меня не было бы», — сказала лауреатка спортивного месяца, отметив, что полна большого желания продолжать демонстрировать успехи и уверенно шагать за олимпийским «золотом» в Токио-2020.